Vrouwen waarschuwen elkaar in Facebookgroep voor ‘foute mannen’: “Dit is in strijd met privacywetgeving” SVM

05 juli 2019

16u27

Bron: Belga 44 Privacy De Facebookgroep van vrouwen die elkaar waarschuwen voor ‘foute mannen’ is in strijd met de Europese privacywetgeving. Dat zegt de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het thema werd vandaag aan de kaak gesteld door ‘Het Belang Van Limburg’ en ‘Het Nieuwsblad’. De berichten die in de bewuste groep terug te vinden zijn, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. “Geen engeltje, hij liegt en bedriegt”, klinkt het onder meer. Of nog: “Doet zich voor als de ideale man, maar laat dan plots niets meer van zich weten.” En: “Liegt, manipuleert en het woord ‘neen’ staat niet in zijn woordenboek.”

De groep ‘Foute Mannen’ werd in 2016 opgericht door twee vrouwen en telt intussen al meer dan 300 leden. De uitsluitende vrouwelijke leden waarschuwen er elkaar voor mannen die volgens hen niet deugen. Dat gebeurt met naam en foto.

Gegevens niet verwijderd

Een geviseerde man diende bij de politie een klacht in wegens laster en eerroof. Hij had contact opgenomen met de oprichtsters om zijn gegevens te laten verwijderen, maar de vrouwen gingen niet in op die vraag. De man had de groep ook bij Facebook gerapporteerd, eveneens zonder resultaat.

Wat de vrouwen doen, mag nochtans niet. Dat zegt de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. "De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hier van toepassing. Om die te respecteren, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen", klinkt het.

“Recht op rectificatie”

En op dat punt lijken de beheerders van de groep zelf in de fout te gaan. "Als je gegevens verwerkt van een persoon, moet je daar informatie over geven. Dat is hier niet het geval. De persoon moet ook zijn recht op rectificatie of gegevensverwijdering kunnen uitoefenen. Ook dat is niet het geval."

Het feit dat de groep privé is, speelt geen rol. "Er is wel een uitzondering voor een persoonlijke of huishoudelijke gegevensverwerking, maar die is zeer beperkt. De groep mag dan wel privé zijn, het delen van gegevens met driehonderd vrouwen is niet strikt persoonlijk.” Op inbreuken tegen de verordening staan verschillende straffen, zoals een verbod om nog gegevens te verwerken of een geldboete.