Voorlopig toch geen strengere regels voor mensen die geld of producten krijgen in ruil voor socialmediaposts Lore Michiels sam

15 mei 2018

18u13

Bron: VTM Nieuws, belga 14 Internet Moeten social influencers voortaan 'reclame' zetten voor elk bericht of video waarvoor ze vergoed worden? Het leek even zo, nadat de Federale Overheidsdienst Economie richtlijnen online zette met die verplichtingen. Vanavond blijkt echter dat de publicatie voorbarig was en dat nog overleg volgt.

Bedrijven doen steeds vaker een beroep op online influencers om hun merk, product of dienst te promoten, maar het is niet altijd duidelijk of die laatsten daar voor vergoed worden, luidde het. Daarom wilde de FOD Economie regels vastleggen waaraan elke influencer – iemand met een groot bereik of veel volgers op sociale media – zich moet houden. In het verwijderde document was sprake van boetes van 208 tot 400.000 euro.

De publicatie van de richtlijnen bleek echter voorbarig, want er volgt nog "overleg met de belangrijkste actoren in de sector van online influencers", tweet de FOD vanavond. Woordvoerster Chantal De Pauw verduidelijkt dat de economische inspectie richtlijnen maakt waarin ze de wetgeving interpreteert. Dit gebeurde nu ook voor de influencers, maar de inhoud was dus nog niet afgetoetst, klinkt het.

#slechtereclame De "Guidelines voor online influencers" waren niet gevalideerd. De publicatie op onze website was bijgevolg voorbarig. Er zal eerst overleg gepleegd worden met de belangrijkste actoren in de sector van online influencers. FODEconomie(@ FODEconomie) link

"Maar de wetgeving blijft", aldus De Pauw. De aangehaalde boetes staan bijvoorbeeld in de wet en blijven dus in voege. "Maar het was bijvoorbeeld nog onvoldoende duidelijk wat de definitie van een influencer is. Ten gronde gaat dit niet zoveel veranderen. We gaan gewoon verduidelijken wat een influencer is."

‘Reclame’

Die regels waren opvallend streng. Zo zou bijvoorbeeld elke Facebook- of Instagrampost moeten beginnen met het woord ‘reclame’ als de influencer er een vergoeding of ander voordeel voor krijgt. Ook als je een 'affiliate link' deelt – waarbij je een commissie krijgt op elke verkoop via jouw link – zou de vermelding van ‘reclame’ verplicht zijn.

Niet alleen wie de advertentie op sociale media plaatst, kan aansprakelijk gesteld worden. Ook de bedrijven die de opdracht geven voor de reclameposts, kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor inbreuken.

Regels

Dit waren de belangrijkste regels van het verwijderde document:

♦ Bovenaan moet je steeds ‘reclame’ vermelden, om voor je volgers en lezers duidelijk te maken dat de post advertenties bevat. Dat is ook het geval als je bericht zowel niet-commerciële inhoud als reclame bevat.

♦ Plaats je een foto of filmpje op Instagram, dan moet je aan het begin van je post ‘reclame’ zetten of de hashtag #reclame gebruiken. Het is dus niet meer voldoende om een merk of product te taggen.

♦ Ook op Facebook, Snapchat en YouTube moet je post het label ‘reclame’ bevatten.

Dit artikel werd aangepast om 21.30 uur.