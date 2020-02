Voor het eerst heeft elke Vlaming minstens één slim scherm IB

Bron: Belga 0 Internet Elke Vlaming heeft minstens één slim toestel in huis zoals een computer, tablet, smartphone, smart tv of 'wearable', zo leert de Digimeter 2019 van onderzoeksinstituut Imec. Het is de eerste keer sinds het eerste rapport in 2009 dat elke Vlaming minstens één slim scherm heeft. In 2018 had 2 procent nog geen slim, connecteerbaar toestel in huis. De klassieke beeldbuis is bovendien definitief verleden tijd.

Volgens het onderzoek afgenomen in het najaar van 2019 bij 2.754 Vlamingen (16+), een combinatie van veldwerk en monitoring via een app, heeft inmiddels 75 procent minstens drie slimme toestellen in bezit. Een jaar eerder was dat 68 procent. Twaalf procent van de Vlamingen heeft vijf slimme toestellen. Bijna iedereen is bovendien geconnecteerd: 98 procent heeft thuis toegang tot het internet. Drieëntachtig procent heeft digitale televisie in huis.

Meer dan negen op de tien Vlamingen hebben intussen een flatscreentelevisie. Voor bijna de helft van de Vlamingen is dat een smart-tv. De klassieke beeldbuis doofde vorig jaar uit: in 2018 registreerde Imec nog 4 procent gebruikers, vorig jaar nul procent.

Senioren

Met dank aan de senioren won vooral de smartphone aan belang. Het smartphonegebruik klokt af op een dagelijkse gemiddelde schermtijd van 2 uur en 28 minuten. Bij de 16-24-jarigen is dat 3.13 uur. Gemiddeld ontgrendelen we 75 keer per dag de smartphone.

Van die schermtijd gaat een derde (49 minuten) naar sociale media en chat. Vooral Instagram ging er vorig jaar op vooruit. Bij de Vlaming jonger dan 45 daalt/stagneert het Facebook-gebruik, maar over alle groepen heen is er nog winst. Het bedrijf Facebook, dus ook met Whatsapp en Instagram is de slokop, met 22 procent van de dagelijkse schermtijd (33 minuten).