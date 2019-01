Volwassen worden doet pijn, ook voor Wikipedia Pieter Gordts

15 januari 2019

16u32

Bron: De Morgen 0 Internet De internetencyclopedia Wikipedia blaast vandaag achttien kaarsjes uit. Die overgang naar het volwassen leven komt echter met een pijnlijke vaststelling: het aantal mensen dat bijdraagt aan de site slinkt stelselmatig. “Als alle onderwerpen beschreven zijn, blijft er niet veel meer over om mee aan de slag te gaan.”

Dag op dag achttien jaar geleden typte Jimmy Wales de boodschap ‘Hello World’ op de website die hij net had opgericht met enkele vrienden. Het zouden de eerste gepubliceerde woorden ooit zijn op wat we nu kennen als Wikipedia. De boodschap ‘Hello world’ is een soort van slagzin onder programmeurs om nieuwe programma’s te testen.

Nu achttien jaar later is de naam Wikipedia een begrip en cultureel fenomeen. De cijfers – zoals het een openbare encyclopedie betaamt, allemaal online terug te vinden – doen duizelen.

