Vluchtelingen krijgen hun identiteit terug dankzij blockchaintechnologie AW

20 juni 2019

18u03

Bron: Tykin 0 Internet Tykin is een blockchaintechnologie waarbij de identiteit digitaal draagbaar wordt. Zo kunnen vluchtelingen voortaan makkelijker bewijzen wie ze zijn en vanwaar ze komen. Bovendien wordt het moeilijker om papieren te vervalsen: een win-winsituatie.

Tey al-Rjula, geboren in Koeweit en de oprichter van Tykin, ging lang door het leven als een ‘onzichtbare’ man. Tijdens de Golfoorlog in 1984 werd het geboorteregister waar Tey’s geboorteakte was opgeslagen, vernietigd. Sindsdien was hij het bewijs van zijn bestaan kwijt. Tenminste totdat hij daar zelf een oplossing voor vond.



In 2012 belandde Tey in een Nederlands asielzoekerscentrum. Zijn werkvergunning was verlopen en hij werd streng in de gaten gehouden door de Nederlandse overheid. Zo mocht hij zijn persoonlijke bankkaart zelfs niet gebruiken waardoor hij gedwongen werd in het asielcentrum te leven en te eten, iets wat hij na enkele maanden zo beu was als koude pap.

Pizza betalen met bitcoins

Misschien kan ik een pizza bestellen, dacht Tey, en online betalen met bitcoins. Als bij wonder slaagde de man in zijn opzet. Nadat hij terug zeggenschap had over zijn geld, was het tijd voor een grotere uitdaging: de identiteit terugbezorgen aan ‘onzichtbare’ vluchtelingen.



Hoe hij dat precies deed, is eigenlijk vrij simpel. Tykin is een digitale app die door eender wie gebruikt kan worden. De digitale portemonnee stelt publieke en private instellingen in staat om de digitale identiteit van asielzoekers te verstrekken en/of te verifiëren. Het is een bijzonder innovatieve manier om persoonlijke gegevens te delen en aan te vragen. Het gaat om een openbare bibliotheek waarvan niemand eigenaar is. Daardoor wordt de identiteitsadministratie gedecentraliseerd en verdeeld over verschillende bestuursorganen.