Vlaming ontdekt groot datalek: heeft Facebook opnieuw data misbruikt? IVI

30 april 2018

18u21

Bron: Twitter 76 Internet De Aalsterse ethische hacker Inti De Ceukelaire heeft ontdekt dat er opnieuw een heleboel data is gelekt van Facebook. De hacker zegt wel dat hij nog niet zeker is of die data ook is misbruikt door Facebook. Hij heeft het lek gemeld aan de sociaalnetwerksite , die het op dit moment nog bekijkt. Volgens de hacker gaat het "in bepaalde gevallen om een lek van foto's, posts en vriendenlijsten" van miljoenen actieve gebruikers.

De Ceukelaire tweette vorige week zondag al dat hij een grootschalig datamisbruik had gemeld aan Facebook via hun meldpunt "Data Abuse". Volgens de Vlaming zou het gaan over zo'n "200 miljoen actieve gebruikers per maand, waaronder heel wat Belgen".

Zonet een grootschalig data misbruik gemeld aan Facebook via hun nieuw "Data Abuse" meldpunt. Héél benieuwd hoe dit zal verlopen. pic.twitter.com/JQqmPKbrKH Inti De Ceukelaire(@ intidc) link

Vandaag heeft De Ceukelaire reactie gekregen van Facebook. "We bekijken het nog steeds en laten je snel iets weten", was het antwoord. De Ceukelaire zegt wel zelf dat er voorlopig geen reden is tot paniek. "Ik heb (nog) geen concrete bewijzen dat de gelekte data effectief misbruikt werd", tweet hij.