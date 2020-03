Vijf kandidaten voor voorlopige 5G-licentie in ons land kg

24 maart 2020

09u48

Bron: Belga 10 Internet Naast de drie grote Belgische telecomoperatoren Orange, Proximus en Telenet, hebben ook IT-dienstverlener Cegeka en Entropia, dat telecomnetwerken levert voor kritieke bedrijfscommunicatie, zich kandidaat gesteld voor een voorlopige licentie om met 5G aan de slag te gaan. Dat meldt telecomregulator BIPT.

De veiling van 5G-spectrum, nodig om de nieuwste mobiele internettechnologie uit te rollen, loopt in België vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. Vanuit de industrie komt er echter druk om er snel werk van te maken. Daarom kwam het BIPT met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord.

Zes kandidaturen

In totaal kreeg het BIPT zes kandidaturen binnen voor de deadline op 28 februari. Eén partij trok haar kandidatuur opnieuw in op 10 maart, en de overige vijf kandidaturen werden ontvankelijk verklaard.

Daarover organiseert het BIPT nu een openbare raadpleging, die loopt tot 21 april. Daarna zal de telecomregulator per kandidaat een apart besluit opstellen en de voorlopige gebruiksrechten al dan niet toekennen. De kandidaten moeten wel kredietwaardig genoeg zijn om de jaarlijkse rechten voor de terbeschikkingstelling van de radiofrequenties te kunnen betalen. Daarom zijn ze verplicht om een bankgarantie van 800.000 euro geven.

Voor de voorlopige licenties wordt de frequentieband van 3.600 tot 3.800 MHz verdeeld. Als het BIPT alle vijf de kandidaten ook effectief gebruiksrechten toekent, krijgen ze elk dus een frequentieblok van 40 MHz ter beschikking.

De voorlopige licenties blijven geldig tot de gebruiksrechten van de definitieve veiling van het 5G-spectrum (3.400-3.800 MHz) zijn toegekend.

Lees ook:

Daar is de 5G-revolutie, en ja, je zal een nieuwe smartphone moeten kopen (+)



Nederlanders protesteren massaal tegen 5G-masten, maar zijn ze wel ongezond? Expert legt uit (+)