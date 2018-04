Vijf apps om de Antwerp 10 Miles te overleven

mvdb

20 april 2018

15u55

Bron: Switch 0 Internet Deze zondag staan weer zo’n 40.000 mensen aan de startlijn van de Antwerp 10 Miles en de Antwerp Marathon. Om dit stevig loopevent te overleven, is het belangrijk om je energie goed te doseren en gemotiveerd te blijven. “Apps kunnen daarbij helpen,” stelt Chris Janssen, die deze zondag voor de tweede keer de Antwerp Marathon zal lopen.

Als service-specialist bij Apple-verdeler Switch heeft hij bovendien een goed zicht op welke apps een vlot verloop kunnen garanderen.

1. Start 2 Run

Motivatie is een belangrijke factor wanneer je je waagt aan de 10 Miles of de Marathon. Start 2 Run is daar zeer geschikt voor. Elke 5 minuten vertelt de app je hoe ver je gelopen hebt en wat je gemiddelde snelheid is. Zo weet je perfect hoe goed je bezig bent tijdens het lopen. Het helpt ook beginnende lopers bij de opbouw naar een lange afstand. Start2Run

2. Runtastic

Je hartslag is enorm belangrijk om onder controle te houden tijdens het lopen. Runtastic is zeer sterk in het registeren van je hartslagzone en helpt je zo het juiste tempo aan te houden. Bovendien kan je gemakkelijk een afspeellijst implementeren in de app en zo op het ritme van muziek lopen. Runtastic

3. Strava

De kracht van peer pressure valt uiteraard ook niet te onderschatten tijdens een lange run. Elke loop is zichtbaar voor je vrienden die de app ook hebben geïnstalleerd. Achteraf kan je bovendien je loopresultaat met je vrienden vergelijken voor specifieke stukken van het parcours. Strava

4. Runkeeper

Ook Runkeeper geeft je details over elk onderdeel van je looptocht. Bovendien kan kan je Runkeeper koppelen aan Spotify, en er een playlist opsnorren die zich automatisch aanpast aan je loopritme. Zo blijft je snelheid op peil. Extra pluspunt: de stem die je tussentijdse statistieken geeft, heeft een prachtig timbre. Runkeeper

5. Een radio-app

Technisch gezien is het geen loop-app, maar muziek kan je een boost geven wanneer je een lange periode loopt. De 10 Miles worden bovendien steevast uitgebreid besproken op verschillende radiozenders. Als loper is het des te leuker om ondertussen deel uit te maken van dat evenement waar ze op de radio maar niet over kunnen zwijgen. Radio Belgium