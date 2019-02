VIDEO. Pedofielen gebruiken YouTube om elkaar te tippen DVDE

21 februari 2019

22u06

Bron: VTM NIEUWS 0

Pedofielen gebruiken de sociale netwerksite YouTube om elkaar te tippen over filmpjes waarin kinderen onbewust suggestieve poses aannemen. Dat heeft YouTuber Matt Watson ontdekt. Ze reageren met tijdscodes onder de betreffende video’s en kunnen via suggesties in de rechterkolom doorklikken naar andere gelijkaardige video’s.