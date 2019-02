VIDEO. Facebook bestaat 15 jaar: zo evolueerde Mark Zuckerbergs geniale maar controversiële sociale netwerksite Redactie

04 februari 2019

07u08 2

In 2004 ontwikkelde student Mark Zuckerberg de website TheFacebook. Een site voor zijn medestudenten van Harvard University, en later ook voor andere studenten. Later werd het gewoon Facebook en kon iedereen zich aanmelden op de sociale netwerksite. Ondertussen heeft Facebook 2,32 miljard gebruikers en is Zuckerberg een pak rijker geworden. Dat allemaal ondanks de controverse waarmee het sociaalnetwerk te maken heeft - denk maar aan het Cambridge Analytica-schandaal begin 2018. Toen was aan het licht gekomen dat het databedrijf gegevens van Facebookgebruikers zonder toestemming had gebruikt voor politieke doeleinden. Volgens Zuckerberg wist hij niets af van het datamisbruik, maar hij zei wel dat zijn bedrijf meer zal toekijken op de bescherming van gegevens.

