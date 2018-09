Victoria's Secret-model haalt uit naar haters die niet geloven dat ze ook softwareprogrammeur is: "Ik kijk uit naar de dag waarop vrouwen in tech zich niet meer constant hoeven te bewijzen" IB

12 september 2018

03u47

Bron: The Independent, Instagram, Twitter 0 Internet Softwareprogrammeur en ex-Victoria’s Secret model Lyndsey Scott (31) slaat hard terug nadat ze eerder deze week door het slijk werd gehaald nadat een foto van haar in lingerie op de catwalk was verschenen met de tekst ‘dit Victoria’s Secret model kan code programmeren in Python, C++, Java, MIPS en Objective-C’. Duizenden ‘trollen’ reageerden met negatieve en ongelovige reacties op het beeld.

Lyndsey Scott is een grote naam in de wereld van software engineering en heeft een palmares om u tegen te zeggen. Zo maakt ze deel uit van het iOS tutorial team van Apple en heeft ze met Bill Gates en Mark Zuckerberg samengewerkt voor de website Code.org.

Ondanks die verwezenlijken twijfelen velen er na het zien van de foto aan dat Scott überhaupt kan coderen. Naast haar werk als programmeur, werkt Scott namelijk ook als model voor Victoria’s Secret. Die ongewone combinatie lokt wel vaker ongelovige of ronduit negatieve reacties uit, die de vrouw meestal gewoon negeert.

Toen een foto van haar op de catwalk voor Victoria’s Secret deze week echter viraal ging met de tekst ‘dit Victoria’s Secret-model kan code programmeren in Python, C++, Java, MIPS en Objective-C’ en vervolgens aangevallen werd, had Lyndsey Scott, geen andere keuze dan te reageren. En dat deed ze op een briljante manier.

lees verder onder de tweet:

Looking forward to the day when women in tech don’t have to go above and beyond to prove themselves. 🙏 pic.twitter.com/MFe3RcKWKx Lyndsey Scott(@ Lyndsey360) link

Vijandige werkomgeving

Nadat ze eerst haar grootste verwezenlijken als software programmeur had opgenoemd, kwam ze scherp uit de hoek: “Ik bekijk deze commentaren terwijl ik me afvraag waarom 41% van de vrouwen die voor een carrière in de technologie kiezen, stopt vanwege een vijandelijke werkomgeving. #watdenkjezelf”

Scott deelde het bericht vervolgens ook op haar eigen Instagrampagina om het hoge aantal gevallen van discriminatie binnen de tech-industrie aan te kaarten. "Ik kijk uit naar de dag dat vrouwen zich niet constant hoeven te bewijzen in de technologiesector", schreef ze erbij.

“Ik ben niet aan het opscheppen hier, maar ik noem gewoon de feiten op in de hoop dat ik op z’n minst een persoon met negatief commentaar ervan kan overtuigen dat programmeurs in alle vormen, maten, geslachten, genders, rassen etc. komen en dat hij dus voortaan wel twee keer nadenkt voordat hij een vrouw die in de tech sector werkt in twijfel trekt.”

Clichébeeld

De boodschap was uit het hart gegrepen voor de vele 'tech vrouwen', die Lyndsey Scott op sociale media volgen. “Dank je wel, Lyndsey. Als een vrouw in de technologische sector, heb ik jarenlange ervaring met mannen die mijn geloofwaardigheid in twijfel trekken. Het onzinnige idee dat vrouwen in de tech-sector moeten voldoen aan een of ander clichébeeld is uitputtend. Je bent geweldig!”, schreef een vrouw die hetzelfde meemaakte als Scott.

“Als collega-software programmeur, kan ik bevestigen dat we in verschillende vormen en maten komen. Je bent een inspiratie doordat je ervoor gekozen hebt je passies te volgen, die zowel technisch als creatief zijn. Ga ervoor!”, schreef iemand anders.

Het is niet de eerste keer dat Scott zich uitspreekt voor het normaliseren van vrouwen in de tech-sector. In 2016 werkte ze mee aan de campagne ‘Rewriting The Code’, waarbij de gelijknamige stichting probeert om vrouwen met een passie voor technologie weerbaarder te maken zodat ze samen de nieuwe generatie leidende programmeurs en technici kunnen worden.