Verzet Facebook-personeel tegen omstreden bericht Trump houdt aan

02 juni 2020

09u03

Bron: ANP 4 Internet Medewerkers van Facebook hebben een zeldzaam protest gevoerd, waarmee ze hun ongenoegen uitten over de Medewerkers van Facebook hebben een zeldzaam protest gevoerd, waarmee ze hun ongenoegen uitten over de eerdere beslissing van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Die besloot geen actie te ondernemen tegen een opruiende opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump via het sociale netwerk. Volgens Zuckerberg is het niet aan Facebook om te beslissen wat “de waarheid” is.

Tientallen medewerkers van het techbedrijf hielden daarom een virtuele 'walk-out'. Sommigen lieten via out-of-office e-mails weten het niet eens te zijn met de beslissing van Zuckerberg. Anderen stuurden petities rond of dreigden zelfs op te stappen.

Trump plaatste op sociale media een bericht met de woorden: “Als het plunderen begint, begint het schieten", als reactie op de rellen in de VS na de dood van George Floyd in Minneapolis. Voor Twitter was dit bericht een stap te ver. Dat techbedrijf plaatste daarop een waarschuwing bij het bericht. Facebook deed dat niet. Volgens Zuckerberg moeten mensen weten of de regering van plan is geweld te gebruiken.

Volgens een bericht op Twitter deden “duizenden” Facebook-werknemers mee aan het publieke protest tegen het leiderschap van Zuckerberg. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies betrokken waren omdat veel medewerkers vanwege het coronavirus vanuit huis werken. Eerder uitten meerdere senior medewerkers van Facebook ook al publiekelijk hun ongenoegen over de situatie.



Concreet wil het personeel dat de directie actie onderneemt. “Het recente besluit om niks te doen aan berichten die tot geweld oproepen, berooft ons van de kans om onze gemeenschap veilig te houden”, zo klonk het in een gezamenlijk bericht van het personeel. Een andere groep, onder de leiding van ontwerpdirecteur van de nieuwsfeed van Facebook Ryan Freitas, wil dat er nieuw beleid komt over de toekomstige omgang met omstreden berichten.



