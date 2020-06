Verzet Facebook-personeel tegen omstreden bericht Trump houdt aan: “Mark zit fout” AW TT ADN

02 juni 2020

09u03

Bron: ANP, Belga 4 Internet Verschillende Facebook-medewerkers uiten openlijk kritiek op de beslissing van topman Mark Zuckerberg om in tegenstelling tot Twitter geen kanttekening te plaatsen bij een omstreden bericht van president Donald Trump. Volgens Amerikaanse media legde een deel van het personeel maandag uit onvrede het werk neer. Een zeldzaam protest.

Trump plaatste op sociale media een bericht met de woorden: “Als het plunderen begint, begint het schieten”. Het was een reactie op de rellen in de VS na de dood van George Floyd in Minneapolis.



Voor Twitter was dit bericht een stap te ver. Het plaatste daarop een waarschuwing bij de post. Facebook deed dat niet. Topman Mark Zuckerberg besloot geen actie te ondernemen tegen de opruiende opmerking, want volgens hem is het niet aan Facebook om te beslissen wat “de waarheid” is. Mensen moeten weten of de regering van plan is geweld te gebruiken.

Protest

Verschillende medewerkers van het techbedrijf eisen nu dat er een nieuw beleid komt over de omgang met berichten zoals dat van Trump. Tientallen werknemers hielden daarom een virtuele 'walk-out'. Sommigen lieten via out-of-office e-mails weten het niet eens te zijn met de beslissing van Zuckerberg. Anderen stuurden petities rond of dreigden zelfs op te stappen.

Volgens een bericht op Twitter deden “duizenden” Facebook-werknemers mee aan het publieke protest tegen het leiderschap van Zuckerberg. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies betrokken waren, omdat veel medewerkers vanwege het coronavirus vanuit huis werken. Eerder uitten meerdere senior-medewerkers van Facebook ook al publiekelijk hun ongenoegen over de situatie.

Actie

Concreet wil het personeel dat de directie actie onderneemt. “Het recente besluit om niks te doen aan berichten die tot geweld oproepen, berooft ons van de kans om onze gemeenschap veilig te houden”, zo klonk het in een gezamenlijk bericht van het personeel. Een andere groep, onder de leiding van ontwerpdirecteur van de nieuwsfeed van Facebook Ryan Freitas, wil dat er nieuw beleid komt over de toekomstige omgang met omstreden berichten.

“Mark zit fout, en ik zal op de luidst mogelijke manier proberen om hem van gedachten te doen veranderen”, tweette Freitas. “Ik ben een Facebook-medewerker die het helemaal niet eens is met Marks beslissing om niets te doen tegen Trumps recente posts, die duidelijk aanzetten tot geweld”, stelde Design Manager Jason Stirman.



Teleurgesteld

Zuckerberg zelf blijft achter zijn besluit staan het omstreden bericht zonder commentaar op Facebook te plaatsen, ook na overleg met mensenrechtenorganisaties.

Zuckerberg vergaderde een uur lang met leiders van onder meer Color of Change, dat de belangen van de Afro-Amerikaanse bevolking in de Verenigde Staten behartigt. De organisaties vinden dat de houding van Facebook zwarte Amerikanen kwetst.

Volgens directeur Rashad Robinson van Color of Change waren de vertegenwoordigers van mensenrechten teleurgesteld na het gesprek met Zuckerberg. Het algemene gevoel was dat de topman niet volledig begreep naar wat voor verandering de belangenbehartigers op zoek waren. Zuckerberg gaf eerder aan persoonlijk niet te houden van opruiende retoriek als die van Trump. Maar volgens hem zou ingrijpen in strijd zijn met de vrije meningsuiting waar Facebook voor staat.

