Vergeet Start to Run, tijd voor Start to Back-up: Evy Gruyaert moet Belgen digitaal gezond maken

01 oktober 2018

15u16

Bron: belga 0 Internet Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) schakelt Evy Gruyaert in voor een nieuwe campagne rond cyberveiligheid. De presentatrice is in spotjes te zien als "gezondheidscoach" die de Belgen aanspoort om regelmatig back-ups te maken en updates uit te voeren. De campagne past in de Europese Cybersecuritymaand.

In een ludiek filmpje legt Gruyaert, onder meer bekend van 'Start to Run', uit dat het belangrijk maar heel eenvoudig is om back-ups van gegevens te maken. Belangrijke contactgegevens of familiefoto's kunnen immers verloren gaan door een virus, verlies van het toestel of technische problemen.

Ook updates zijn belangrijk. "We herinneren ons allemaal de infectie met de ransomware Wannacry in mei vorig jaar", zegt CCB-directeur Miguel De Bruycker. "In enkele dagen raakten meer dan 300.000 systemen geïnfecteerd. Sommige bedrijven waren dermate verlamd dat ze wekenlang hun operaties hebben moeten bijsturen. Het ging nochtans over een kwetsbaarheid waarvoor een patch bestond. Iedereen die zijn systeem up-to-date had gehouden, was dus niet kwetsbaar."



Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat België het qua "digitale gezondheid" lang niet zo goed doet als sommige van de ons omringende landen, lanceert Safeonweb een zelftest over updates, back-ups, virusscanners, phishingaanvallen en wachtwoorden. Internetgebruikers kunnen hun 'digitale gezondheid' meten op safeonweb.be en krijgen tips over hoe ze hun score kunnen verbeteren.