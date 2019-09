Verdwijnen de likes onder berichten op Facebook? mvdb

02 september 2019

18u35

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet Onder berichten op Facebook zijn straks misschien geen likes meer te vinden. Volgens technieuwssite TechCrunch overweegt Facebook om te testen met het verbergen van likes. Dat moet voorkomen dat mensen meer bezig zijn met het aantal omhooggestoken duimpjes dat ze krijgen dan met wat ze posten.

Het moet ook voorkomen dat ze jaloers worden op mensen met meer likes. Als ze zich zo voelen, is de volgende stap namelijk dat ze Facebook verlaten.



Facebook laat aan TechCrunch weten dat het overweegt om de likes weg te halen, maar dat de proef nog niet is ingevoerd. Facebook-dochter Instagram doet al zo'n proef. Gebruikers in zeven landen, waaronder Australië, Canada, Italië en Japan, kunnen niet meer zien hoeveel likes een foto heeft gekregen. De gebruiker die een foto heeft geplaatst, is de enige die kan zien hoeveel likes de foto heeft gekregen.