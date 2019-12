Veinsde baas van bankroete cryptobeurs zijn eigen dood? Advocaten willen dat zijn lichaam wordt opgegraven kv

14 december 2019

02u33

Bron: BBC, The Guardian, Wired 0 Internet Advocaten van de gebruikers van de bankroete cryptobeurs QuadrigaCX willen dat de Canadese autoriteiten het lichaam van Gerald Cotten, de oprichter van de beurs, laten opgraven. Ze wijzen daarbij op “bedenkelijke omstandigheden” omtrent zijn overlijden.

Cotten overleed vorig jaar onverwachts tijdens zijn huwelijksreis in India als gevolg van complicaties van de ziekte van Crohn. Zijn lichaam werd gerepatrieerd naar Canada en Cotten werd begraven in de stad Halifax.

Op het ogenblik van zijn overlijden was de dertigjarige man echter de enige die de wachtwoorden in bezit had voor digitale portefeuilles ter waarde van 180 miljoen Canadese dollar (ongeveer 130 miljoen euro). Bijgevolg waren de portefeuilles - en daarmee het geld van de meeste klanten - na zijn dood effectief onbereikbaar. QuadrigaCX was vervolgens genoodzaakt om de boeken neer te leggen.



In het daarop volgende onderzoek bleek echter dat de digitale portefeuilles van de cryptobeurs leeg waren. Dat meldde auditor Ernst & Young na een audit. Dat betekent dat de virtuele centen van zo’n 115.000 klanten, goed voor in totaal 130 miljoen euro, in rook zijn opgegaan.

Dood in scène gezet?

Online doen echter geruchten de ronde dat Cotten zijn eigen dood heeft geënsceneerd en er met het geld vandoor ging, al zijn er voorlopig geen concrete bewijzen die de theorie bevestigen.

Vrijdag dienden de advocaten van de gebruikers van QuadrigaCX echter een aanvraag in voor de opgraving van het lichaam van Cotten en een autopsie “om zowel de identiteit van het lichaam als de doodsoorzaak te bevestigen”. Volgens de advocaten is het noodzakelijk om zekerheid te krijgen “over de vraag of Mr. Cotten werkelijk overleden is”.

Luxeleven

Ernst & Young meldde na de audit immers dat de cryptomunten maanden voor de dood van Cotten al uit de portefeuilles werden gehaald. Ook zijn er aanwijzingen dat Cotten veertien andere gebruikersaccounts had aangemaakt die mogelijk gebruikt werden in de cryptobeurs.

Bovendien stelden de auditeurs ook vast dat aanzienlijke sommen geld naar Cotten en andere betrokken partijen werden overgeschreven. Een aanzienlijke hoeveelheid geld was blijkbaar gebruikt voor de financiering van de rijkelijke levensstijl van Cotten en zijn vrouw, zoals het gebruik van privéjets en luxewagens.

Ernst & Young kon uiteindelijk 33 miljoen Canadese dollar terugvinden. Het is voorlopig niet duidelijk waar de resterende 147 miljoen Canadese dollar is gebleven.

Jennifer Robertson, de weduwe van Cotten, laat via haar advocaat weten dat ze “diepbedroefd is over het verzoek”. Er zou niet getwijfeld mogen worden aan de dood van haar man, zegt ze, en ze ziet niet in hoe de bevestiging van zijn dood “zou kunnen helpen bij het terugkrijgen van de activa”.

