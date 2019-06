Veertiger wordt verbannen van datingsite, stuurt poederbrief en nepbloed mvdb

21 juni 2019

21u10

Bron: New York Post 0 Internet Wie verbannen wordt van een datingwebsite, kan de helpdesk contacteren voor toelichting of eventueel een advocaat onder de arm nemen. De Amerikaan Liam MacLeod (47) zag dat helemaal anders. Hij startte een maandenlange wraakcampagne tegen de site OkCupid.com en stuurde dreigbrieven met poeder en nepbloed.

De veertiger uit Massachusetts staat momenteel terecht en heeft donderdag schuldig gepleit op de aanklachten. De man werd eind februari opgepakt en teisterde tussen september en december 2017 het hoofdkantoor van OkCupid in de Texaanse stad Dallas.



MacLeod stuurde zeker negen dreigbrieven. In een van de enveloppen stak hij wit poeder en de boodschap dat het om antrax (miltvuur) ging. Iets wat bij veel Amerikanen nog een akelig belletje doet rinkelen. In de chaotische weken na 11 september 2001 was de VS volledig in de ban van de miltvuuraanslagen (antrax). Brieven met het dodelijke poeder werden naar regeringsgebouwen en de media verzonden en vijf mensen stierven aan de gevolgen van het goedje, terwijl zeventien anderen in ziekenhuizen terecht kwamen.



“Groeten uit Beverly (zijn woonplaats, red.). Mij durven verbannen? Welkom in de antrax-wereld! Een nieuw pakket is naar jullie onderweg. Het zal niet tikken, maar het wordt de moeite!”, klonk het (vrij vertaald) in de bijhorende brief. In enkele van de daaropvolgende verstuurde brieven zat nepbloed, of zoals Macleod het bestemelde: met AIDS besmet bloed.

Alle negen brieven werden met een typmachine getikt en bleken ongevaarlijk. Ze werden telkens afgestempeld in Boston, waarop de politie ginds het onderzoek aanvatte. Het leidde pas een dik jaar later tot een doorbraak. De man riskeert een jarenlange celstraf en boetes die kunnen oplopen tot 250.000 dollar. Het is niet duidelijk waarom MacLeod werd verbannen van OkCupid.com

Meer over Liam MacLeod