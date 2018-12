Vastgoedkenners voorspellen een digitaal 2019: misschien koop jij jouw droomwoning ook wel online AW

18 december 2018

11u30 0 Internet Dat online shoppen hip is, bewijzen de verkoopcijfers. Vooral kleren maar ook elektrische apparaten, boeken en tal van andere zaken worden tegenwoordig via het internet ingeslagen. En binnenkort kan je zelfs vastgoed shoppen met enkele online tools. Dat voorspellen vastgoedkenners voor het jaar 2019.

Je droomwoning bekijken vanuit je luie zetel? Daar kan een VR-bril alvast een handje mee helpen. Verder heb je enkel een smartphone nodig. Vastgoedmakelaars ontwikkelden immers veilige tools waarmee huizenjagers aan de slag kunnen zonder ook maar één dag verlof te moeten nemen voor onnodige bezoekjes aan één of meerdere pand(en).





Huizen jagen met Virtual Reality

Op zoek naar een nieuwe woonst, bezoeken huizenjagers gemiddeld twaalf panden voordat ze hun droomwoning vinden. En dan kan het tot een half jaar duren voordat een kandidaat-koper de knoop doorhakt: onnodig veel tijdverlies.

Steeds meer makelaars lanceren daarom virtuele bezoeken. Niet alleen via een touchscreen maar in 2019 ook met Virtual Reality-brillen. “Die geven je het gevoel dat je écht in een woning staat, waardoor je nog beter kan aanvoelen of een woning je bevalt of niet”, zegt Roel Druyts van Hillewaere Vastgoed. “Op een uurtje tijd kan je zo gemakkelijk zeven tot acht interessante panden bekijken. En enkel woningen die je daarna nog de moeite waard vindt, bezoek je daarna ‘live’. Zo winnen huizenjagers én verkopers misschien wel weken tijd.”

Woning-paspoorten

Eenmaal geïnteresseerd in een huis zijn documenten zoals EPC-waarden, grondplannen, keurings- en garantiebewijzen broodnodig om een goede beslissing te maken. Maar die zijn er niet altijd.





Met de lancering van digitale woning-paspoorten, zoals de ‘Vlaamse Woningpas’ en de ‘Homepass’ wordt het in 2019 mogelijk om met enkele eenvoudige muisklikken meteen alle originele documenten op voorhand in te kijken. Dat is niet enkel interessant voor de kopers maar ook voor verkopers. De platforms maken het communiceren immers een pak eenvoudiger.

Online veilingen

De voorbije maanden zijn meer dan 300 panden en percelen in ons land voor het eerst online geveild op het digitale platform van de notarissen. “De verwachting is dat de digitale openbare verkoop in 2019 op volle toeren gaat draaien”, zegt Eric Spitzer, CEO van vastgoedplatform Immovlan. “We verwachten dat huizenjagers de komende twaalf maanden op enkele duizenden panden kunnen bieden die openbaar verkocht worden.” Vroeger moesten geïnteresseerden fysiek aanwezig zijn op een veilingmoment om daar een officieel bod te kunnen uitbrengen. Ook daar komt verandering in.

Internet Handtekenen via de smartphone

Sinds kort is het voor het voor kopers en huurders mogelijk om vrijwel alle vastgoeddocumenten (waaronder verkoop- en huurovereenkomst) digitaal te ondertekenen. En dat op een wettelijke manier.

“Dat gaat in 2019 ongetwijfeld voor een heuse revolutie zorgen in de immowereld”, meent Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep die het project samen met de Federale Overheidsdienst Financiën lanceerde. “Vandaag duurt het soms weken om de handtekeningen op één document te krijgen. Door al die processen te digitaliseren, kan een document in principe op vijf minuten door alle partijen ondertekend worden.”

Online advies

Jaarlijks verkopen zo’n tienduizenden Belgen zelf hun woning, net iets minder dan de helft van alle huizenverkopers. “Zes op de tien jongeren tussen 24 en 38 jaar die een eigen woning bezitten en die willen verkopen, doen dat vandaag uit eigen hand in de plaats van naar een professionele makelaar te stappen, dankzij nieuwe technologieën en sociale media”, aldus Filip Dewaele die onlangs het online adviesplatform soldandset.be lanceerde. Via een online site wil de makelaar alsnog advies verlenen om zich zo aan de huidige trends aan te passen.