Vakantiebestemmingen proberen toeristen vaker te lokken met hulp van influencers Jef Artois Birgit Herteleer

10 juni 2018

15u05

Bron: VTM Nieuws 47 Internet Toeristische bestemmingen schakelen steeds vaker sociale media in om vakantiegangers aan te trekken. Ze nodigen mensen uit met veel volgers op de sociale media, zogenaamde ‘influencers’, voor een rondreis. En die zetten dan hun ervaringen via foto's, filmpjes en artikels online. Sommige jonge mensen maken daar zelfs hun job van. VTM NIEUWS ging mee met vijf Vlaamse influencers naar Saalbach in Oostenrijk.

De regio betaalde deze vijf bloggers hun reiskosten volledig terug maar soms gaat het nog veel verder. Toeristische bestemmingen betalen sommige influencers tot een paar honderd euro voor één enkele post op sociale media. De Vlaamse regering wil dan ook strenge regels.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) lanceerde eerder deze maand richtlijnen waarbij iedereen die iets gratis krijgt of ervoor betaald wordt en een bericht online plaatst, er expliciet ‘RECLAME’ moet bijzetten. Boetes zouden zelfs tot 400.000 euro oplopen. Maar de regels zijn opnieuw ingetrokken, de minister gaat deze maand samenzitten met de sector want volgens veel influencers is het een doodsteek voor hun werk."