USB-poort? Japanse minister voor internetveiligheid heeft nooit een computer bediend mvdb

15 november 2018

17u25

Bron: AD.nl 0 Internet Yoshitaka Sakurada, de Japanse minister die sinds vorige maand is belast met de internetveiligheid in zijn land, heeft toegegeven dat hij nog nooit een computer heeft bediend.

Hij laat dat naar eigen zeggen over aan zijn ondergeschikten. “Ik geef de opdrachten en de assistenten typen dat in. Ik ben ervan overtuigd dat ons werk onberispelijk is”, vertelde hij aan parlementsleden.



Liberaal Democraat Sakurada (68), die ook verantwoordelijk is voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, kon op veel vragen van politici geen antwoord geven. Zo wist hij niet wat malware is en ook niet waar een USB-poort voor dient.

Klungelig

De klungelige antwoorden zorgden ervoor dat zijn toehoorders geregeld in lachen uitbarstten. Sakurada kwam vorige maand op zijn post door een herverdeling van kabinetsposities.



Veel Japanners konden op televisie meekijken naar de ondervraging van Sakurada. Het is gebruikelijk in Japan dat nieuwe ministers publiekelijk ondervraagd worden.

Muis als afstandsbediening

Sakurada doet denken aan het voorval met de onlangs overleden Nederlandse oud-premier Wim Kok. Die liet in 1994 op televisie zien een ware digibeet te zijn, toen hij een muis oppakte en die als een soort afstandbediening op een computerscherm richtte.



Al klikkend in de lucht wilde de premier via een webpagina een e-mailtje versturen. “Ik zie helemaal geen pijltje”, reageert Kok op de aanwijzingen van een meisje dat hem de weg op het scherm wijst.