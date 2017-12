Unicef wil veiligere digitale wereld voor kinderen IB

Hoewel één op de drie internetgebruikers jonger is dan 18 jaar, wordt er te weinig gedaan om hen te beschermen tegen de risico's van de digitale wereld. Voor kinderen in kwetsbare gebieden wordt er dan weer onvoldoende gedaan om hun toegang tot veilige online content te vergroten. Dat zegt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in het rapport 'State of the World's Children'.

"In deze digitale wereld is het een dubbele uitdaging om enerzijds de gevaren van internet te reduceren, maar anderzijds ook de kansen die internet brengt te maximaliseren, voor ieder kind", zegt Anthony Lake, directeur van Unicef.

Ongeveer een derde van de jongeren op de wereld - 346 miljoen - komt nooit online, waardoor de ongelijkheid groter wordt en hun mogelijkheden om mee te doen in een steeds meer digitale economie achterblijven.

"Alleen door gezamenlijke inspanningen, kan de digitale wereld beter toegankelijk én veiliger voor kinderen worden" Unicef

Kwetsbaarheid

Het rapport onderzoekt ook hoe internet de kwetsbaarheid van kinderen vergroot. Het gaat hier om misbruik van privé-informatie, toegang tot kwaadaardige content en cyberpesten. Digitale netwerken zoals het Dark Web en cryptovaluta maken de ergste vormen van uitbuiting en misbruik mogelijk, waaronder mensenhandel en online kindermisbruik.

Om het digitale speelveld voor kinderen eerlijker en veiliger te maken, vraagt Unicef overheden, de digitale technologiesector en telecombedrijven om een prioriteit te maken van toenemend onlinegebruik en bescherming van kinderen online. "Alleen door gezamenlijke inspanningen, kan de digitale wereld beter toegankelijk én veiliger voor kinderen worden", concludeert Unicef in het rapport.