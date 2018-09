Uittocht op Facebook nog niet voorbij: één op vier Amerikanen verwijderde app van telefoon kg

06 september 2018

20u34

Bron: ANP, Washington Post 0 Internet Amerikanen hebben het eventjes gehad met Facebook. Drie op de vier volwassen gebruikers hebben afgelopen jaar afstand genomen. Zo heeft de helft van alle Amerikaanse volwassenen de privacy-instellingen aangepast. Vier op de tien mensen hebben besloten om Facebook een paar weken niet te gebruiken en een kwart heeft de Facebook-app verwijderd van de telefoon.

Onderzoeksbureau Pew Research heeft eind mei en begin juni gesproken met ongeveer 4.600 Amerikanen. Kort ervoor was het privacyschandaal rond Cambridge Analytica naar buiten gekomen. Dat bureau bleek de privégegevens van miljoenen mensen in handen te hebben gekregen. Die kregen vervolgens nepberichten te zien in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Britse brexitreferendum.

Vooral jongeren

Er blijkt bovendien geen groot verschil te zitten tussen het gedrag van de Democraten en de Republikeinen in de VS. Zij hebben even vaak een pauze genomen en hebben even vaak Facebook verwijderd. Wel zijn het vooral jongeren die de app hebben verwijderd en die hun privacy-instellingen hebben aangepast.



Een op de tien Facebook-gebruikers heeft opgevraagd welke persoonlijke gegevens in de systemen van Facebook staan. Van hen heeft vier op de vijf besloten de privacy-instellingen te veranderen.