Uitgerekend Rusland beschuldigt Google en Facebook van inmenging in Russische verkiezingen TMA

08 september 2019

20u12

Bron: Belga 0 Internet De Russische federale communicatiewaakhond heeft de Amerikaanse internetbedrijven Google en Facebook beschuldigd van inmenging in de Russische verkiezingen. In Rusland vonden zondag lokale en regionale verkiezingen plaats.

Volgens Roskomnadzor overtraden Google en Facebook de Russische wetgeving, die politieke reclame verbiedt tijdens de verkiezingen. "Zulke acties kunnen worden beschouwd als inmenging in Russische soevereine aangelegenheden en belemmering van democratische verkiezingen", staat in een persverklaring.

In heel Rusland werden zondag gemeenteraads- en regionale verkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen vonden protesten plaats voor eerlijke verkiezingen voor het lokale bestuur in Moskou, maar zondag leek alles rustig te verlopen.

De participatiegraad in Moskou bedroeg slechts 17 procent enkele uren voor het sluiten van de stembureaus om 20 uur lokale tijd. Pas maandag worden resultaten verwacht. Dat uitgerekend Moskou Google en Facebook beschuldigt, is op zijn minst opmerkelijk te noemen nadat de Russen zelf verdacht worden om zich te mengen in verschillende buitenlandse verkiezingen via sociale media.

