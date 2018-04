Uiterst gevaarlijke internettrend zet jongeren aan om condooms op te snuiven Jolien Meremans

02 april 2018

17u58

Bron: Cleveland19news 0 Internet Op het internet circuleert een nieuwe en uiterst gevaarlijke 'challenge'. Wanneer je uitgedaagd wordt voor de 'condom snorting challenge' moet je een condoom opsnuiven en die langs je mond naar buiten trekken. De kans op verstikking bij de uitdaging is bijzonder reëel. Om gezondheidsredenen wordt de challenge dan ook ten strengste afgeraden.

We kennen allemaal de ice bucket challenge (emmer ijskoud water over hoofd gooien) en kaneel challenge (kaneel opsnuiven), maar de meeste recente uitdaging die op het internet ciculeert, is gevaarlijker dan ooit tevoren.

Domme trends tegen verveling

Video's op sociale media tonen hoe mensen uitgedaagd worden door de 'condom snorting challenge'. Ze halen een condoom uit de verpakking halen, snuiven die door één neusgat en proberen hem vervolgens uit de mond te trekken.

De uitdaging bestaat al een aantal jaren, maar het wordt weer populairder, omdat mensen, vooral jongere volwassenen en tieners, zoeken naar domme trends om verveling tegen te gaan en om bij ‘de groep’ te horen.

Fatale gevolgen

Het concept is heel gevaarlijk omdat het condoom gemakkelijk in de neus en de keel kan blijven steken, waardoor de ademhaling wordt geblokkeerd en de challenger gaat stikken.

"De neus is verbonden met de achterkant van de mond. De kans dat de soepele rubber omhoog wordt geduwd en in je luchtpijp of longen terechtkomt, is reëel en heeft fatale gevolgen ", verklaarde Dr. Carol Cooper aan het Britse nieuwsbedrijf The Sun.

In de meeste de video’s kan je de pijn van de challengers zo van hun gezicht aflezen. De challenge is om gezondheidsredenen dan ook echt af te raden.