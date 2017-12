Twitteraccount van Wikileaks-oprichter Julian Assange verdwenen rvl

10u40

Bron: Gizmodo 0 EPA

Het Twitteraccount van Jullian Assange, klokkenluider en oprichter van Wikileaks, bestaat niet meer. Het ziet er naar uit dat zijn account gedeletet is. De reden van de verwijdering ervan is voorlopig onbekend.

Het lijkt er niet op dat het account door Twitter zelf verwijderd of geblokkeerd is. De meest recente activiteit op het account was afgelopen vrijdag. De officiële account van Wikileaks is op dit moment nog wel online. Van daaruit is nog niet gereageerd op het verdwenen account van Assange.