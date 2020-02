Twitteraccount van Facebook gehackt kv

08 februari 2020

01u11 1 Internet Hackers hebben zich toegang kunnen verschaffen tot de Twitteraccount van Facebook en via de account tweets de wereld ingestuurd. Daarin beweren ze dat hackercollectief OurMine achter de overname zit.

Op Facebook verscheen vandaag het bericht: “Hallo, wij zijn OurMine. Wel, zelfs Facebook kan gehackt worden, maar hun beveiliging is alleszins beter dan die van Twitter.” Daarnaast worden er ook een e-mailadres en website vermeld voor wie meer wil weten over OurMine.

De boodschap werd snel verwijderd, maar verscheen kort nadien opnieuw.

Het hackerscollectief OurMine brak in het verleden al in in de Twitteraccounts van verscheidene tech-CEO’s en -ontwikkelaars, waaronder Twitter-CEO Jack Dorsey, Google-CEO Sundar Pichai en Facebook-CEO Mark Zuckerberg.