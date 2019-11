Twitter wil inactieve profielen weer vrijgeven TT

27 november 2019

12u13

Bron: Belga 0 Internet Twitter gaat accounts die over een langere periode niet actief waren, verwijderen en opnieuw vrijgeven. Het is de eerste dergelijke grote ingreep sinds de oprichting van de dienst in 2006.

Gebruikers die hun accounts meer dan zes maanden lang niet gebruikt hebben, krijgen een e-mail met het verzoek om zich tegen 11 december in te loggen met hun profielgegevens. Zoniet zal hun accountnaam opnieuw beschikbaar gesteld worden voor anderen. Het is niet nodig om actief te twitteren, aanmelden is voldoende.

De ingreep betekent ook niet dat mensen op jacht kunnen gaan naar vrijgekomen account-namen. Het verwijderen van profielen zal enige tijd in beslag nemen, zei een woordvoerder van Twitter aan technologieblog "The Verge". Onduidelijk is nog wat er zal gebeuren met profielen van Twitter-gebruikers die overleden zijn. Twitter heeft geen functie om accounts van overleden personen in een vorm van herdenking te brengen, zoals dat bijvoorbeeld bij Facebook het geval is. Volgens de woordvoerder wordt er bij het bedrijf wel nagedacht over een oplossing daarvoor.