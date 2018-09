Twitter waarschuwt voor gelekte privéberichten sam

22 september 2018

07u24

Bron: BBC News 0 Internet Meer dan een jaar lang zijn privéberichten van Twittergebruikers mogelijk gelekt naar derden. Dat meldt het socialemediabedrijf, dat geen aantallen noemt.

Het gaat niet om privéberichten tussen gebruikers onderling, wel over communicatie met bedrijven die klantendiensten aanbieden via Twitter. Het gaat dan bijvoorbeeld over contact met een vliegtuigmaatschappij.

Aantallen

Het probleem bestond sinds mei 2017 en werd meteen opgelost toen het aan het licht kwam op 10 september, aldus Twitter. Het bedrijf gaat alle betrokken gebruikers verwittigen, maar zegt niet exact hoeveel getroffenen er zijn. Het zijn er alleszins minder dan 1 procent, terwijl Twitter volgens cijfers in juli 335 miljoen actieve maandelijkse gebruikers telt.

Impact

Het is weliswaar niet duidelijk of effectief conversaties gelekt zijn. "We hebben geen geval gevonden waarbij data naar de verkeerde partij werd gestuurd", luidt het. "Maar we kunnen niet met zekerheid bevestigen dat het niet is gebeurd, dus we lichten mogelijk getroffen mensen in over de bug. Als je daar mogelijk bij bent, dan contacteren we je vandaag. Het spijt ons dat dit is gebeurd."