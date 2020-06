Twitter voorkomt dat gebruikers artikels delen die ze niet gelezen hebben JOBR

25 juni 2020

17u01

Bron: The Guardian 0 Internet Het sociale mediakanaal Twitter probeert te vermijden dat gebruikers artikels delen die ze niet hebben gelezen. Het zal binnenkort een speciale melding weergeven om het delen zonder eerst te lezen te voorkomen. Met dit initiatief wil Twitter gegronde discussies bevorderen en fake news de wereld uit helpen.

Sommige Androidgebruikers zullen binnenkort een melding op hun telefoonscherm zien verschijnen wanneer ze een artikel willen tweeten of retweeten. De melding zal je vragen of je de link of het artikel echt wil delen. Zo wil Twitter vermijden dat er artikels gedeeld worden door mensen die het artikel niet eens gelezen hebben, waardoor loze discussies kunnen ontstaan.

“Het delen van een artikel kan leiden tot een gesprek”, klinkt het bij Twitter. “Wanneer je een gesprek aangaat over een artikel, dan is het logisch dat je het stuk eerst gelezen hebt. Daarom roepen we gebruikers op de dingen die ze delen eerst grondig te lezen. Zo stimuleren we gegronde en geïnformeerde discussies”, aldus het sociale medium. Twitter wil met deze maatregel vermijden dat nutteloze of onjuiste discussies ontstaan of dat fake news verspreid wordt.

Gebruikers die links delen zonder ze te lezen, is geen nieuw fenomeen. Uit een onderzoek uit 2016 van computerwetenschappers van een universiteit in Columbia en Microsoft bleek dat op 59 procent van de op Twitter geposte links nooit wordt geklikt.

