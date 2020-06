Twitter verwijdert meer dan 170.000 accounts die Chinese regime steunden en nepnieuws verspreidden JOBR

12 juni 2020

12u45

Bron: BBC 0 Internet De sociale netwerksite Twitter heeft meer dan 170.000 accounts verwijderd omdat die naar eigen zeggen verbonden waren aan een operatie om pro-Chinese berichten te verspreiden. Ook meer dan 1.000 Russische nep-accounts werden verwijderd.

Volgens Twitter is er een netwerk van 23.750 zeer actieve accounts verwijderd, samen met zo’n 150.000 accounts die het netwerk ondersteunden. “Over het algemeen was dit netwerk betrokken bij een reeks manipulatieve en gecoördineerde activiteiten”, klinkt het bij Twitter. “De accounts verspreidden vooral berichten in het Chinees en geopolitieke verhalen die gunstig waren voor de Chinese Communistische Partij.” Twitter was niet opgezet met de accounts en wil, door de profielen te verwijderen, de verspreiding van verkeerde of gemanipuleerde informatie tegengaan.

Russische nep-accounts

Naast de Chinese accounts werden ook een duizendtal Russische nep-accounts verwijderd. “In totaal gaat het om 1.152 Russische accounts die de politieke partij Verenigd Rusland, de grootste partij van Rusland, steunden en andere politieke partijen en personen in Rusland aanvielen”, luidt het bij Twitter.

Twitter gaat al langer de strijd aan met neppe nieuwsberichten. Vorige week beschuldigde de sociale netwerksite Amerikaans president Donald Trump er nog van valse informatie te verspreiden.

