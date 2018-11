Twitter verwijdert meer dan 10.000 accounts die Amerikaanse kiezers afraden om te gaan stemmen kv

02 november 2018

23u23

Bron: Reuters 0 Internet Twitter Inc. heeft meer dan 10.000 geautomatiseerde accounts verwijderd die berichtten deelden waarin mensen ontmoedigd werden om te stemmen in de nakende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.

De Amerikaanse Democratische partij contacteerde Twitter nadat bleek dat de nepaccounts lieten uitschijnen dat ze van Democraten waren. Sommige tweets riepen bijvoorbeeld mannen die wilden stemmen voor de Democraten op om niet naar de stembus te trekken omdat hun stemmen die van vrouwen zouden verdrukken.

“We hebben actie ondernomen tegen de betrokken accounts en activiteit op Twitter”, deelde een woordvoerder van het bedrijf per e-mail mee aan Reuters. De maatregelen dateren van eind september en begin oktober.



Volgens drie bronnen die banden hebben met de Democratische partij gaat het om meer dan 10.000 nepaccounts.



Het Campagnecomité van de Democratische Partij (DCCC) ontwikkelde haar eigen systeem om dergelijke geautomatiseerde accounts op sociale media op te sporen en werkt daarvoor samen met verschillende bedrijven. Die inspanningen kwamen er als reactie op de miljoenen accounts op Twitter en andere sociale media die tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 negatieve en valse informatie verspreidden over de toenmalige Democratische kandidate Hillary Clinton en andere partijleden.

Wie verantwoordelijk is voor deze nepaccounts, is onduidelijk. “We kunnen niet zeggen we er achter deze operaties zit. Twitter houdt dat voor ons verborgen, maar met deze technologie weet je wel wanneer en hoe het gebeurt”, zegt Ash Bhat, medeoprichter van RoBhat Labs, een van de bedrijven die voor het DCCC bots opsporen en politieke vooringenomenheid in berichten identificeren.

Meer over Twitter

politiek

verkiezingen

DCCC