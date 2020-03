Twitter neemt extra maatregelen tegen berichten die “ontmenselijken op basis van leeftijd, handicap of ziekte” KVE

06 maart 2020

07u57

Bron: Belga 4 Internet Twitter zal niet langer "ontmenselijking" gebaseerd op leeftijd, handicap of ziekte toelaten. Het is een nieuwe poging van de website om haatberichten tegen te houden. Het sociale medium moet wel eerst geïnformeerd worden over deze tweets, maar zou ze dan zelf verwijderen, klinkt het.

In juli voerde de berichtendienst al nieuwe regels in om haatberichten die gericht zijn tegen religieuze groepen te kunnen verwijderen. "Vandaag breiden we deze regels uit voor berichten die ontmenselijken op basis van leeftijd, handicap of ziekte", meldt Twitter in een mededeling.

Het platform gaf ook enkele voorbeelden van te signaleren tweets. "Mensen (met een ziekte) zijn ratten die iedereen rondom hen besmet" (sic) of "(Mensen met een handicap) zijn geen mensen en mogen niet in het openbaar gezien worden", geeft Twitter als voorbeeld.



Het eerste voorbeeld lijkt geïnspireerd door het coronavirus. De crisis dwingt socialemediaplatformen te reageren op haatberichten en fake news.



"Onze grootste zorg is het aanpakken van het risico op geweld in het echte leven, en onderzoek wijst uit dat opmerkingen die ontmenselijken dat risico vergroten," aldus Twitter.