Twitter markeert opnieuw een tweet van Trump, nu als "verheerlijking van geweld"

29 mei 2020

08u01 14 Internet De discussie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en het socialemediabedrijf Twitter lijkt niet snel te zullen uitdoven. Integendeel. Nadat de president eerder deze week boos dat sociale media aan banden moet leggen (omdat Twitter een tweet van de president had voorzien van een factcheck), heeft het bedrijf nu opnieuw een tweet van Trump gemarkeerd, ditmaal als ‘verheerlijking van geweld’. De president zelf had niet lang daarvoor nog laten optekenen dat hij “het liefst van al Twitter zou opdoeken”. Hij vindt de waarschuwingen bij zijn tweets censuur. een decreet ondertekende dat sociale media aan banden moet leggen (omdat Twitter een tweet van de president had voorzien van een factcheck), heeft het bedrijf nu opnieuw een tweet van Trump gemarkeerd, ditmaal als ‘verheerlijking van geweld’. De president zelf had niet lang daarvoor nog laten optekenen dat hij “het liefst van al Twitter zou opdoeken”. Hij vindt de waarschuwingen bij zijn tweets censuur.



Trump richt zijn woede de afgelopen dagen op Twitter en andere sociale media. Reden: Twitter zette een waarschuwing bij een tweet van de president. Het bericht zou mogelijk onwaarheden bevatten en werd gemarkeerd als misleidend. “Beperking van de vrijheid van meningsuiting”, volgens Trump.

Aansprakelijk

De president vindt het niet kunnen dat internetplatformen zouden bepalen wat aanzien wordt als waarheid en wat als leugens. Een mening die ook Facebook-CEO Mark Zuckerberg volgt. Prompt ondertekende hij een decreet waarmee hij sociale media aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun sites. Sociale media genieten nu nog rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op hun netwerken plaatsen. Dat is geregeld in een artikel in de communicatiewet.



Trump kondigde aan dat hij met wetgeving komt waarmee dat artikel verdwijnt of op zijn minst wordt afgezwakt. De bedrijven “zullen hun aansprakelijkheidsschild niet kunnen behouden”, voorspelde hij. Het is een ongekende poging om in te grijpen in sociale media.

Het liefst van al zou Trump Twitter opdoeken “indien legaal mogelijk”, voegde hij donderdag toe. Volgens Trump zou het Twitter ook “erg veel schade toebrengen” indien de president beslist om het platform niet meer te gebruiken.

“Reactionair en gepolitiseerd”

Twitter noemde het decreet van de president in een reactie op zijn beurt een “bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting”. “Dit presidentiële decreet is reactionair en gepolitiseerd”, aldus Twitter in een tweet. “De communicatiewet beschermt innovatie en vrijheid van meningsuiting en is gestoeld op onze democratische waarden. Pogingen om dit uit te hollen zijn een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en de internetvrijheid.”

Intussen kookt het bloed van de president ongetwijfeld nog meer. Eén van zijn recente tweets over de onrusten in Minneapolis, waarin hij demonstranten ‘thugs’ (uitschot) noemt en met zware repercussies dreigt bij plunderingen (when the looting starts, the shooting starts, red.), werd op het platform voorzien van de waarschuwing ‘verheerlijking van geweld’.

