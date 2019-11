Twitter lanceert experiment met emoji's om positievere reacties uit te lokken KVE

08 november 2019

09u21

Bron: Buzzfeed 0 Internet De komende weken komt Twitter op de proppen met een experiment dat er moet toe leiden om gebruikers op een meer constructieve manier te laten reageren. Zo zal de microblogsite emoji’s suggereren bij gebruikers die reacties willen plaatsen of een bericht willen retweeten. Dat meldt Buzzfeed.

“Elk wapenfeit op ons platform stimuleert een bepaalde vorm van gedrag,” legt David Gasca, directeur productbeheer bij Twitter, aan BuzzFeed uit. Feit is dat de microblogsite in de toekomst meer constructieve gesprekken wil stimuleren. “Indien we de manier wijzigen waarop mensen kunnen retweeten of reageren, zal dat ook leiden tot andere interacties?” vraagt Gasca zich af. Dat hoopt Twitter de komende weken uit te zoeken.

Zo zal het platform een emoji suggereren - bijvoorbeeld een hartje - wanneer gebruikers een reactie willen plaatsen. Indien een gebruiker toch opteert voor een negatieve emoji, dan zal Twitter vragen waarom je het niet eens bent met het bericht waarop je reageert. Op die manier wil de microblogsite aanzetten tot een meer bedachtzame reactie.

Wie wil retweeten zal worden aangemoedigd om ook enige context mee te geven. Gebruikers zullen eenvoudigweg op een emoji kunnen klikken die vervolgens aan hun commentaar wordt toegevoegd.

Het is vooralsnog niet geweten of de nieuwigheden ook in ons land zullen uitgetest worden.