Twitter heeft genoeg van 'meest gehate vrouw van Engeland' en verwijdert haar voorgoed Sebastiaan Quekel

20 juni 2020

09u53 20 Internet De omstreden commentator en televisiepersoonlijkheid Katie Hopkins (45) is definitief van Twitter verwijderd omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan hatelijk gedrag. Dat bevestigt de socialmediagigant in een verklaring. Het komt zelden voor dat Twitter besluit bekende politiek commentatoren van het platform te gooien vanwege controversiële standpunten.

Hopkins, een omstreden Britse columniste en media-persoonlijkheid met meer dan een miljoen volgers op Twitter, kreeg in januari al een tik op de vingers omdat de inhoud van haar berichten niet zou stroken met de beleidsregels van het sociale platform. Nu heeft Twitter er schoon genoeg van en laat Hopkins definitief niet meer op het platform toe. Het is niet duidelijk welk bericht voor Twitter de spreekwoordelijke druppel was.

“Het veilig houden van Twitter is een topprioriteit voor ons. Misbruik en hatelijk gedrag horen niet thuis in onze dienstverlening en we zullen actie blijven ondernemen zodra onze regels worden overtreden”, klinkt het. Het beleid waarop Twitter deze beslissing baseert betreft ‘directe schriftelijke aanvallen en bedreigingen op andere mensen op basis van hun ras, geslacht of seksuele geaardheid’.

“Ik ben een witte conservatieve christen”

Hopkins, die als bijnaam ‘de meest gehate vrouw van Groot-Brittannië’ heeft, staat al jaren bekend om haar controversiële, vaak rechts georiënteerde standpunten over immigratie en islam. Begin deze maand kwam ze nog internationaal in het nieuws vanwege een Twitter-ruzie met Patrick van Aanholt, de linksback van Crystal Palace. Hopkins riep als reactie op #blackouttuesday een nieuwe dag in het leven op Twitter: #whiteoutwednesday. “Vandaag is het #whiteoutwednesday”, postte Hopkins. “Ik post weldra een foto van mijn achterwerk.”

Van Aanholt reageerde als door een adder gebeten op de tweet. “Ik weet niet wie zij is, maar WOW... 2020 moet jou weggummen.” Hopkins reageerde meteen: “Beste Patrick van Aanholt, mijn naam is Katie Hopkins. Ik ben een witte conservatieve christen, je mag knielen en mijn ring kussen.”

Bij ons lag Hopkins twee jaar geleden nog in de clinch met toenmalig burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans.

Kritiek op Black Lives Matter

Hopkins heeft voor zover bekend nog niet op haar ban gereageerd. De voormalig columniste van Britse tabloid The Sun heeft nog steeds meer dan 60.000 abonnees op haar persoonlijke YouTube-kanaal, waar ze toespraken en video’s uploadt met haar mening over actuele zaken. De afgelopen weken uit ze onder meer fikse kritiek op de Black Lives Matter-beweging.

Trump

Het is niet voor het eerst dat Twitter een bekend persoon terechtwijst om de inhoud van zijn of haar tweets. De voorbije weken liepen de gemoederen tussen het bedrijf en de Amerikaanse president Donald Trump al hoog op, nadat Twitter een tweet van de president had voorzien van een factcheck en een andere tweet had gemarkeerd omdat die zou aanzetten tot geweld. De president tekende vervolgens een decreet dat het makkelijker moet maken om sociale media aan te klagen. Gisteren waarschuwde Twitter opnieuw voor “gemanipuleerde beelden” bij een tweet van Trump.

