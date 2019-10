Twitter geeft toe dat e-mailadressen “onopzettelijk” werden gebruikt voor advertenties kg

09 oktober 2019

11u26

Bron: BBC, The Verge 0 Internet Twitter heeft zich verontschuldigd nadat bepaalde e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers op het platform gebruikt werden om hen gerichte advertenties voor te schotelen. Het ging om contactgegevens die gebruikers hadden opgegeven om hun account te beveiligen. De gegevens werden “onopzettelijk” gedeeld met adverteerders, klinkt het in een mededeling.

Volgens Twitter zou het gaan om e-mailadressen en telefoonnummers die moesten dienen om tweefactorauthenticatie in te schakelen. Met tweefactorauthenticatie kunnen gebruikers veilig inloggen met behulp van een extra code die verstuurd wordt per sms of via e-mail. Daarvoor moeten ze wel eerst een e-mailadres of telefoonnummer opgeven.



Die contactgegevens werden even geleden echter gedeeld met adverteerders, zo ontdekte Twitter. Het bedrijf biedt adverteerders namelijk aan om hun databank met gegevens te vergelijken met die van Twitter: gebruikers die in beide databanken voorkomen – en dus al bekend zijn met het merk of product – kunnen vervolgens gerichte advertenties voorgeschoteld krijgen op het platform. Maar in dit geval werden dus ook contactgegevens gedeeld die niet zomaar voor marketingdoeleinden mogen gebruikt.

Fout

“Dat was een fout en we verontschuldigen ons”, klinkt het in een mededeling bij Twitter. Hoeveel gebruikers betrokken zijn is niet duidelijk, maar volgens BBC zou het probleem zich wereldwijd hebben voorgedaan. Het euvel zou sinds half september zijn opgelost.



In maart kreeg Facebook nog kritiek te verwerken toen het een gelijkaardige flater beging. Ook toen werden telefoonnummers die gebruikers opgaven om hun account te beveiligen, later gebruikt om advertenties te verspreiden.