Twitter gaat staatsmedia labelen en hun reikwijdte inperken kv

06 augustus 2020

19u55

Bron: Belga 0 Internet Socialemediaplatform Twitter gaat media die door de overheid gefinancierd worden en er ook inhoudelijk door beïnvloed worden, een label geven en de reikwijdte van de accounts beperken. Dat meldt het Amerikaanse bedrijf vandaag. Het gaat om een nieuwe poging om buitenlandse politieke beïnvloeding te verminderen.

"In tegenstelling tot de onafhankelijke media, gebruiken media de gelinkt zijn aan een staat vaak hun nieuwsberichtgeving voor politieke doeleinden", aldus Twitter. "We vinden dat mensen het recht hebben om te weten wanneer media direct of indirect gelinkt zijn aan overheidsspelers." Ook hoofdredacteurs en prominente journalisten van die media zullen een label krijgen.

Profielen met dergelijk label zullen niet meer op de voorgrond geplaatst worden door Twitter, en dus niet meer verschijnen tussen de aanbevolen Tweets van de gebruikers.



Media die gefinancierd worden door statelijke spelers maar die "onafhankelijk zijn op editoriaal vlak", zoals het Britse BBC en het Amerikaanse NPR zijn niet betrokken. Ook de Belgische openbare omroep lijkt in die categorie te vallen.

Inmenging verkiezingen

Facebook nam in juni al gelijkaardige maatregelen, door media die door overheden gecontroleerd worden een label te geven en hen te verbieden om reclame te posten.

De sociale media hebben hun strijd tegen buitenlandse inmenging opgevoerd na de Amerikaanse verkiezingen van 2016, toen er vooral vanuit Rusland op grote schaal informatie werd gemanipuleerd. Sinds 2018 werden maatregelen genomen om valse profielen of desinformatie te blokkeren. In de herfst van 2019 verbood Twitter ook al politieke advertenties.

Overheidsaccounts

Ook gaat Twitter officiële overheidsaccounts en die van hoge verantwoordelijken van die landen een label geven, te beginnen met de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Het bereik van deze accounts wordt wel niet beperkt. Persoonlijke accounts van staatsleiders krijgen geen label, aangezien het voor het publiek duidelijk is dat die individuen een politieke agenda hebben.

