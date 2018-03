Twitter en Facebook bereid tot nieuwe afspraken om fake news te bestrijden ep

12 maart 2018

15u37

Bron: Belga 1 Internet Sociale media als Twitter en Facebook zijn bereid afspraken te maken over het tegengaan van desinformatie en nepnieuws via hun platforms. Die afspraken worden verwerkt in een Europese code waaraan ze zich zullen houden. Meer dan acht op tien Europeanen vindt fake news namelijk een probleem voor de democratie.

De Commissie presenteerde maandag het rapport van een 39-koppige expertengroep die zich de voorbije weken over het probleem van fake news heeft gebogen. "Fake news" dekt volgens de experten echter niet helemaal de lading. Zij hebben het liever over "desinformatie", dat gedefinieerd wordt als foutieve, niet accurate of misleidende informatie die gemaakt en verspreid wordt uit winstbejag of om openbare schade aan te richten. Onder meer Twitter, Facebook, Google en Wikipedia zijn hierin vertegenwoordigd.

10 principes

Censuur moet volgens de specialisten uit de journalistiek, de academische wereld, de sociale media en de traditionele media te allen prijze vermeden worden. Ze prediken zelfregulering. Zo zouden online platforms en sociale netwerken een codex met tien principes moeten onderschrijven. In samenwerking met nieuwsmedia zouden ze bijvoorbeeld de zichtbaarheid van betrouwbaar nieuws kunnen verbeteren, of ze zouden hun bezoekers kunnen toelichten hoe algoritmes de selectie van nieuws bepalen.

Betrouwbare bronnen

Deze maatregelen zijn bijzonder belangrijk in verkiezingstijden, onderstreept de expertengroep. Uit de peiling blijkt dat 83 procent van de 26.000 respondenten (75 procent van de Belgische bevraagden) fake news aanziet als een probleem voor de democratie. Traditionele media blijven voor hen de meest betrouwbare nieuwsbronnen. Zeventig procent vertrouwt het radionieuws (80 procent in België), 66 procent het televisienieuws (76 procent in België) en 63 procent de geschreven pers (71 procent in België). Op internet neemt het vertrouwen in de nieuwsgaring meteen een duik. Slechts 47 procent van de Europeanen (52 procent van de Belgen) vertrouwt de informatie op kranten- en magazinewebsites. Het minste geloof wordt gehecht aan de nieuwsverspreiding op sociale netwerken. Slechts 26 procent van de Europeanen en 35 procent van de Belgen vertrouwt de informatie die ze daar vinden.

De expertengroep wijst voorts onder meer op het belang van mediageletterdheid onder burgers, de ontwikkeling van nieuwe tools die journalisten en gebruikers in staat stellen om desinformatie te ontkrachten en de vrijwaring van de pluraliteit van het medialandschap. Het rapport moet de Commissie inspireren bij het opmaken van een mededeling over de bestrijding van online desinformatie die in de loop van de lente zal verschijnen.