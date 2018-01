Twitter e-mailt gebruikers over hun blootstelling aan Russische propaganda kv

01 februari 2018

Bron: Reuters 0 Internet Twitter Inc heeft 1,4 miljoen gebruikers een e-mail gestuurd om hen te laten weten dat ze blootgesteld werden aan berichten van een vermoedelijke Russische propagandadienst.

Eerder deze maand deelde het bedrijf mee dat 677.775 mensen in de VS die berichten van het Internet Research Agency (IRA) hadden geliket, geretweet of de pagina volgden, een e-mail zouden krijgen om hen ervan op de hoogte te brengen dat het IRA vermoedelijk een Russisch propagandabedrijf is.

Volgens onderzoekers is het IRA een Russische organisatie met honderden medewerkers in dienst die via nepaccounts pro-Russische berichten verspreiden.

Twitter zal niet alle gebruikers die aan de berichten werden blootgesteld informeren, maar zal zich enkel concentreren op bepaalde vormen van interactie.