Twintiger hackt gegevens van duizendtal politici en andere publieke figuren in Duitsland SVM

26 mei 2020

14u20

Bron: Belga 0 Internet Een 22-jarige man wordt aangeklaagd voor het hacken van gegevens van een duizendtal politici en andere publieke figuren in 2018. Dat meldt de openbare aanklager van Frankfurt.

De man wordt ervan beschuldigd in december 2018 persoonlijke informatie gepubliceerd te hebben via een Twitteraccount onder de naam ‘G0d’. De gegevens werden gepubliceerd in de vorm van een adventskalender. Bij de slachtoffers waren veel hooggeplaatste figuren, zoals bondskanselier Angela Merkel. Haar faxnummer en e-mailadres werden bekendgemaakt.

Volgens de aanklacht verzamelde de beklaagde persoonlijke data zoals telefoonnummers, adressen, gegevens van kredietkaarten, foto's en briefwisselingen van politici, journalisten en andere publieke figuren tussen augustus 2015 en januari 2019. Hij wordt er ook van beschuldigd de inloggegevens van benadeelde partijen gekocht te hebben van een illegale hackingswebsite. Tot slot wordt hij nog beschuldigd van poging tot afpersing van zes leden van het Duitse parlement.

De beklaagde werd in januari 2019 aangehouden in de deelstaat Hessen. Hij bekende toen dat hij de gegevens gepubliceerd had omdat hij boos was op de politici en publieke figuren.