Twee op de drie antivirusapps voor Android zijn nutteloos en/of gevaarlijk kg

18 maart 2019

17u11

Bron: AV-Comparatives, Wired, Engadget 0 Internet Bijna tweederde van de verkrijgbare antivirusapps voor je Android-smartphone werkt niet naar behoren. Dat blijkt uit een test van vergelijkingsplatform AV-Comparatives. Amper 80 van de 250 onderzochte apps scoren wel een voldoende. De rest is in het beste geval niet heel betrouwbaar en in het ergste geval zelfs schadelijk.

Niet alleen je computer beveilig je best met een antiviruspakket, ook voor je smartphone kan dat geen kwaad - als je tenminste een betrouwbare beveiligingsapp uitkiest. En blijkbaar moet je wel uit je doppen kijken: het grootste deel van de antimalware-apps in de Google Play Store werkt zelfs niet, meldt AV-Comparatives.



Het bedrijf vergeleek begin dit jaar 250 antivirusapps. Maar liefst 138 apps presteerden ondermaats. Lees: in de test herkenden ze minder dan 30 procent van de ruim 2.000 schadelijke apps die ze voorgeschoteld kregen.



De meeste apps gingen in de fout door de software niet echt te ‘scannen’. Zij vergelijken de software enkel met een soort zwarte lijst met onbetrouwbare apps: staat de naam op de lijst, dan wordt die app geblokkeerd. Zoiets is echter makkelijk te omzeilen. Ook werden betrouwbare apps in de test ook vaak foutief aangeduid als schadelijk.



Schadelijk

De meeste van de dubieuze apps werden ontwikkeld door amateurs of bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in security. Bij een deel van de apps werd ook bewust geprobeerd om gebruikers om de tuin te leiden, bijvoorbeeld om stiekem informatie over de gebruiker te verzamelen en door te spelen.



Een dertigtal van de geteste apps werd overigens al verwijderd uit de Play Store.

100 procent

Zo blijven er nog tachtig apps over die wel de test met glans doorstonden. Ze komen vooral van bekende ontwikkelaars, zoals Avast, AVG, Bitdefender, McAfee en Sophos. Op zoek naar de beste antivirusapp? Hieronder zie je de ontwikkelaars van de apps die erin slaagden om 100 procent van de schadelijke apps tegen te houden: