Twee jaar om 25.000 neuronen in beeld te brengen: Google creëert gedetailleerde 3D-map van het brein (van een fruitvlieg) AW

23 januari 2020

16u02

Bron: Janelia Research Campus 0 Internet Wetenschappers hebben het meest gedetailleerde 3D-model van een stel hersenen gecreëerd. Niet het brein van een mens, maar wel dat van een minuscuul fruitvliegje werd gedetailleerder dan ooit in kaart gebracht.

Enkele Google-wetenschappers en een team van de Janelia Research Campus wisten de breinverbindingen extreem gedetailleerd in beeld te brengen door het brein van fruitvliegen in ultradunne plakjes van 20 micron (0,02 millimeter) te snijden. Die plakjes werden vervolgens gedigitaliseerd en met een elektronenmicroscoop terug aan elkaar gehecht. Een tijdrovende job die maar liefst twee jaar in beslag nam.

Twee jaar en maar liefst 25.000 zenuwcellen later is dit kleurrijk netwerk het resultaat. In werkelijkheid wordt niet het hele brein, maar slechts een kwart ervan afgebeeld. Het brein van een fruitvlieg telt immers 100.000 neuronen in totaal. En dat zijn er nog altijd een pak minder dan die van het menselijk brein: dat bevat naar schatting meer dan 100 miljard zenuwcellen.

Waarom wetenschappers in godsnaam twee jaar spenderen aan het 3D-model van een fruitvlieg? Het doel van zulke modellen is om verbanden te leggen tussen fysieke verbindingen in de hersenen en specifiek gedrag. Het is alleen maar de vraag hoelang het zou duren om het menselijk brein volledig weer te geven, zo stellen critici.