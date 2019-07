Twee jaar niet ingelogd? Dan kan Microsoft je account verwijderen Olaf van Miltenburg

04 juli 2019

17u44

Bron: Tweakers.net 0 Internet Microsoft gaat zijn beleid met betrekking tot accountactiviteit een update geven. Wie zijn Microsoft-account langer dan twee jaar niet gebruikt, loopt het risico dat het account wordt verwijderd.

Met een Microsoft-account kan je inloggen bij veel Microsoft-diensten, zoals Outlook, Office, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing of je Windows-pc. Gebruikers moeten in principe binnen een periode van twee jaar minstens een keer ingelogd zijn om het account actief te houden.



Voorheen beschouwde Microsoft accounts als inactief wanneer gebruikers er langer dan vijf jaar niet inlogden, maar bij het nieuwe accountactiviteitbeleid dat op 30 augustus ingaat, is die periode verkort.

Uitzonderingen

Wel heeft Microsoft een lijst van uitzonderingen opgesteld waarbij accounts ook na twee jaar actief blijven, ondanks niet-inloggen. Uitzonderingen gelden bijvoorbeeld na het doen van aankopen via Microsoft-accounts, het afnemen van een abonnement bij Microsoft via het account en de aanwezigheid van resterend tegoed, waaronder van giftcards.



Ook familie-accounts blijven actief als deze gekoppeld zijn aan het account van een minderjarige dat nog wel actief is. Gebruikers kunnen de status van hun activiteitsperiode inzien bij de instellingen van hun account, meldt het bedrijf.