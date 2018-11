Twee jaar cel voor man (23) die zich op Tinder voordeed als vrouw en zo naaktbeelden kreeg, wat leidde tot een wanhoopsdaad AM - MVDB

20 november 2018

18u29

Bron: Dagblad van het Noorden 0 Internet Voor het afpersen van zeven mannen die hij had benaderd via dating-app Tinder is een Nederlander (23) veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moet Wouter A. één jaar worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, bepaalde de rechtbank in de noordoostelijke Nederlandse stad Assen vandaag. Een afgeperste student stapte in januari uit het leven.

Omdat de kans op herhaling volgens deskundigen redelijk groot is, legde de rechtbank Wouter A. een proeftijd op van vijf jaar. Als hij in die tijd weer in de fout gaat, moet hij nog een jaar zitten, zo meldt de krant Dagblad van het Noorden.



De dertiger is gokverslaafd en liet de mannen die hij afperste – naar eigen zeggen zo’n honderd – Paysafe-kaarten en iTunes-kaarten kopen. Hij eiste de code en zo kon hij online gokken. Omdat de meeste slachtoffers geen aangifte hebben gedaan, stond A. terecht voor zeven misdrijven.

‘Lynn’

Op Tinder deed hij zich voor als de jonge vrouw Lynn. Zo legde hij contact met mannen en als het gesprek zich verplaatste naar WhatsApp, ging het daar verder over seks. Daar daagde hij de mannen uit om seksueel getinte beelden van zichzelf te sturen.

Wanneer die er waren, dreigde hij met publicatie als ze niet de kaarten kochten. Meestal perste hij elk slachtoffer zo twee of drie keer af, wat sommigen een paar honderd en anderen duizend euro kostte.



De 20-jarige student Stefan uit Beilen (provincie Drenthe) was één van zijn slachtoffers. Die was na twee keer betalen en een derde dreigement zo radeloos dat hij zich 14 januari op de snelweg A28 voor een auto gooide. Hij overleefde zijn wanhoopsdaad niet.

‘Afschuwelijk’

De rechtbank noemt het ‘afschuwelijk’ wat Wouter A. gedaan heeft. Maar de straf is fors lager dan de eis (drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk). De dood van Stefan is hem namelijk niet ten laste gelegd. Ook kan de rechtbank alleen oordelen over de zeven afpersingen op zijn dagvaarding, en niet over de tientallen andere waarvan hij ook beschuldigd wordt.

Wouter A. heeft meerdere stoornissen en is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Daar houdt de rechtbank rekening mee. In zijn voordeel pleit dat hij vrijwillig hulp heeft gezocht.

Omdat hij de zeven slachtoffers voor ruim 2.600 euro heeft afgeperst, moet Wouter A. dat bedrag betalen aan de Nederlandse staat. Die betaalt dat terug aan de slachtoffers en verhaalt het daarna op de veroordeelde.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.