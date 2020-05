Trump: “Zou Twitter opdoeken indien mogelijk”, bedrijf noemt decreet president “bedreiging vrijheid van meningsuiting”

Internet

resident Donald Trump ondertekende deze week een decreet dat techbedrijven aansprakelijk wil maken voor wat er op hun platform verschijnt . Zo zou er een einde komen aan de bijzondere wettelijke positie waar bedrijven zoals Facebook en Twitter zich in bevinden. Die laatste is de reden dat Trump deze beslissing neemt. Twitter had enkele tweets van de president voorzien van een factcheck. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting, volgens Trump.