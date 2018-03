Topmedewerker Facebook ligt wakker van rol sociale netwerk in Rohingyacrisis kv

17 maart 2018

01u31

Bron: Slate 0 Internet Een hooggeplaatste Facebookmedewerker geeft toe dat het sociale netwerk “negatieve gevolgen” kan hebben. Die uitspraak komt er nadat de Verenigde Naties Facebook ervan beschuldigden de haat tegen de Rohingyaminderheid in Burma aan te wakkeren.

“De wereld verbinden zal niet altijd een goede zaak zijn. Soms zal het negatieve gevolgen hebben”, vertelde Adam Mosseri, hoofd van Facebooks nieuwsfeed tijdens een podcastinterview voor nieuwswebsite Slate.

De man reageerde daarmee op een recent VN-rapport dat stelt dat Facebook de haat tegen Rohingyamoslims in Myanmar aanwakkert. Een VN-rapporteur meldde deze week dat ultranationalistische boeddhistische Facebookpagina’s het geweld in Birma in de hand werkten.

Volgens Mosseri, wiens team het algoritme beheert dat bepaalt wat mensen in hun Facebookfeed zien, is de situatie in Myanmar voor Facebook tegelijkertijd “erg verontrustend” en “uitdagend om uiteenlopende redenen”.

“Er is nepnieuws, niet alleen op Facebook maar in Myanmar in het algemeen. Maar voor zover we weten zijn er geen organisaties voor ‘fact-checking’ waarmee we daar kunnen samenwerken. Dat betekent dat we moeten terugvallen op andere methodes om deze problemen aan te pakken. We moeten op zoek gaan naar slechte actoren en of ze al dan niet onze gebruiksvoorwaarden en gemeenschapsnormen overtreden. En we moeten die zaken aanwenden om de verspreiding van problematische content aan te pakken”, aldus Mosseri. De productmanager geeft aan dat er ook een strengere controle is op clickbaitachtige en sensationele titels die een rol kunnen spelen in de verspreiding van haat en propaganda.

Mosseri noemt geweld in de echte wereld één van de ergst mogelijke gevolgen van sociale media. “We liggen hier wakker van”, gaf hij toe.