Topmannen Apple, Amazon, Facebook en Google op de rooster gelegd in Amerikaans Congres IB

30 juli 2020

04u48

Bron: Belga 0 Internet De toplui van de vier grootste Amerikaanse internet- en technologiebedrijven, Apple, Amazon, Facebook en Google, zijn gisteren tijdens een hoorzitting in het Congres op de rooster gelegd. Amazon-CEO Jeff Bezos en Facebook-CEO Mark Zuckerberg kregen de lastigste vragen voorgeschoteld.

Het Democratische kamp had voor hen vooral vragen over marktdominantie en oneerlijke concurrentie, de Republikeinen vroegen vooral naar de vermeende censuur van conservatieve opinies op sociale netwerken.

De vier verschenen via videoconferentie in de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden. In de commissie worden nieuwe regels voor de techindustrie voorbereid. Voor Bezos was het de eerste keer dat hij verscheen voor parlementsleden.

De Amazon-CEO kreeg van de Democraten vragen over de samenwerking met retailers op het Amazonplatform. Bezos beklemtoonde dat er interne regels zijn om tegen te gaan dat die retailers door Amazon zelf beconcurreerd worden, maar hij kon niet garanderen dat die regels nooit werden geschonden.

Overnames Facebook

Zuckerberg moest dan weer vooral antwoorden op vragen over de overname van Instagram en Whatsapp. De Facebook-CEO moest bekennen dat die twee diensten een aanvulling vormen voor Facebook, maar tegelijk ook concurrenten waren.

Voor Tim Cook, de topman van Apple, kwamen er verschillende vragen over hoe het bedrijf app-ontwikkelaars behandelt. Net als de andere CEO's ontkende Cook dat zijn bedrijf een dominante kracht is.

Verstikkende werking

Google-CEO Sundar Pichai, tot slot, moest antwoorden op vragen over hoe het zijn zoekresultaten voor eigen voordeel inzet.

De Democratische voorzitter van de commissie Justitie beschuldigde de technologiebedrijven ervan door hun dominantie kleine bedrijven te verstikken.

De Republikeinen wilden dan weer vooral meer weten over de censuur van conservatieve meningen door ‘big tech’ - kritiek die ook president Donald Trump herhaaldelijk uit. In aanloop naar de hoorzitting dreigde Trump al met presidentiële maatregelen als het parlement geen wetgeving zou goedkeuren.