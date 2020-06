Topman Reddit stapt op en wil vervangen worden door zwarte bestuurder RL

06 juni 2020

05u28

Bron: Belga 0 Internet Alexis Ohanian, medestichter van het discussieplatform Reddit en echtgenoot van Serena Williams, heeft vrijdag ontslag genomen uit de raad van bestuur. Hij heeft de onderneming gevraagd om hem te vervangen door een zwarte kandidaat.

"Het is tijd om te doen wat juist is", zo verklaarde Ohanian in een video op Twitter. Naar eigen zeggen nam hij de beslissing "als vader die een antwoord moet kunnen geven wanneer zijn zwarte dochter hem op een dag zal vragen: 'en wat heb jij gedaan'?"

Naast zijn vervanging door een zwarte bestuurder heeft Ohanian zich ook voorgenomen om de toekomstige dividenden uit zijn aandelen van Reddit ten dienste te stellen van de zwarte gemeenschap, om "tegen rassenhaat te strijden".

Na de dood van de zwarte arrestant George Floyd worden de Verenigde Staten overspoeld door een golf van protest tegen racisme en politiegeweld.

Reddit onder vuur

Ceo en medestichter Steve Huffman Steve Huffman heeft in een reactie al laten weten dat hij de wens van Ohanian zal inwilligen en een zwarte bestuurder aan boord zal hijsen. Ook beloofde Huffman de regels over expliciete haatboodschappen op Reddit aan te scherpen.

Reddit is in het verleden onder vuur komen te liggen omdat het een forum bood aan uiterst rechtse Amerikaanse groepen. Een tweetal jaar geleden lanceerde het platform een offensief om zich te ontdoen van deze gebruikers, maar volgens criticasters treedt Reddit nog steeds niet voldoende doortastend op.

