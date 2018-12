Topfunctionaris van Amazon oefende druk uit bij Amerikaanse overheid om lucratieve contracten en miljardendeals te sluiten AW

Bron: The Guardian

Internet

E-mails bewijzen dat e-commercebedrijf Amazon zeer nauwe banden onderhoudt met de Amerikaanse overheid. Het resultaat? Miljardendeals en lucratieve overheidscontracten.

Zo zou Anne Rung, hoofd bij Amazon, in 2017 met Amerikaanse diplomaten onderhandeld hebben over het inkoopbeleid van de Amerikaanse overheid. Het lijkt erop dat het bedrijf op die manier enkele lucratieve overheidscontracten bij de VS in de wacht wist te slepen waardoor hun invloed op de Amerikaanse markt groeide.



Rung drong er bij de Amerikaanse diplomaat op aan om nogmaals af te spreken, “omdat dat veel zin” zou hebben. Dat is duidelijk te lezen in een mail die op 20 september 2017 verstuurd werd. Destijds werd er onderhandeld over het zogenaamde “Amazon amendement” waarbij er mogelijk een online portaal voor overheidsmedewerkers werd gecreëerd om alledaagse voorwerpen en kantoorbenodigdheden te kopen.

Onderonsje

“Ik wil graag weten hoe jullie het zullen aanpakken, eenmaal er gestemd werd. Op die manier kunnen we beter overleggen bij onze volgende bijeenkomst”, schreef Rung. De directrice leek er al vanuit te gaan dat het contract binnen was, hoewel de overeenkomst nog niet goedgekeurd of wettelijk ondertekend was. Men vraagt zich af of Amazon en enkele Amerikaanse diplomaten tijdens een onderonsje tot een besluit kwamen alvorens de officiële stemming volgde.

En zo werd Washington een van de meest lucratieve klanten van Amazon. Een gevolg van hard werk en ambities volgens Stacey Mitchell, mededirecteur bij Amazon. Van gelobby om zo een ongeëvenaarde machtspositie op te bouwen binnen de Amerikaanse overheid en lucratieve contracten te sluiten, zou geen sprake zijn.

“Amazon wil een interface zijn tussen alle inkopers van de overheid en de bedrijven die aan hen willen verkopen. Dat is een ongelofelijk krachtige en lucratieve plek om je als bedrijf te bevinden”, zegt Mitchell nog.

Projecten bij Pentagon en CIA

Eerder al haalde Amazon een contract van bijna negen miljard euro binnen bij het Pentagon. Daarbij verplaatsten ze alle gegevens van de Amerikaanse defensie naar een commercieel beheerd opslagsysteem. Ze hebben evenwel een contract afgesloten met de CIA, met de belofte dat ze de gevoelige informatie te allen tijde kunnen beschermen tegen de openbaarheid van het internet.

Toekomstige rol?

Het is voorlopig onduidelijk wat voor een rol Amazon zal spelen in de toekomst, maar verwacht wordt dat het bedrijf een dominante rol op zich zal nemen waarbij ze verantwoordelijk zullen zijn voor bijna vijftig miljard euro aan commerciële uitgaven voor de overheid. Het ziet er overigens naar uit dat het bedrijf een tweede hoofdkantoor met een waarde van enkele miljarden, zal openen in Noord-Amerika.