Tom Van Grieken en Conner Rousseau zetten eerste stapjes op razend populaire TikTok

14 februari 2020

09u05

Bron: TikTok, VRT, ANP 1 Internet Twee Vlaamse partijvoorzitters hebben hun eerste stappen gezet op TikTok, de razend populaire video-app bij jongeren. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken deelde woensdag een filmpje dat hij opnam in het federaal parlement. Sp.a-collega Conner Rousseau ging eerder al overstag.

“'t Is gebeurd! M’n eerste video op #TikTok. #sorrynotsorry.” In de video die Van Grieken deze week deelde, beantwoordt hij een aantal vragen door ja of neen te knikken. Passeren onder meer de revue: doe je dit vrijwillig? Komen er nieuwe verkiezingen? En ook: veel linkse traantjes? Op de achtergrond is ondertussen ‘Choices (Yup)’ te horen, een nummer van de Amerikaanse rapper E-40, dat erg populair is op TikTok.

Het filmpje van VB-voorzitter Tom Van Grieken leverde hem ruim 6.400 volgers en meer dan 15.000 likes op. In een reactie aan de VRT zegt de 33-jarige politicus dat de video een probeersel was en het platvorm nog niet meteen bruikbaar is voor politieke boodschappen. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau waagde zich eerder ook al aan het medium. De 27-jarige socialist postte twee filmpjes op TikTok, goed voor 223 volgers en ruim 260 likes.

Voor wie TikTok (nog) niet kent: gebruikers van de Chinese video-app kunnen korte filmpjes van zichzelf maken en die delen met anderen. Reageren gebeurt anoniem en de verspreiding verloopt razendsnel. Tot 2017 heette de app music.ly en waren minder toepassingen mogelijk.

Eind december telde TikTok een half miljard tot een miljard gebruikers. Ook in ons land is het platform immens populair, vooral bij tieners. TikTok wil zelf geen politieke boodschappen op de app, maar een verbod is er niet.

